Il ponte ciclopedonale ora è realtà | oltre due milioni per la maxi struttura

(Di sabato 3 febbraio 2024) Fano, 3 febbraio 2024 – I lavori partiranno tra qualche settimana, costerà 2e 500mila euro, ilche dal parco urbano dell’aeroporto ‘volerà’ sopra via Papiria, il canale Albani e la superstrada per approdare a Sant’Orso. Ieri il sopralluogo, in zona aeroporto, dell’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli, accompagnato dai tecnici regionali e dai progettisti, per mettere a punto gli ultimi dettagli di “una opera iconica” destinata a segnare l’identità del territorio. Presente anche il sindaco Massimo Seri soddisfatto di questa ulteriore, nuova, opera viaria. Una infrafondamentale per permettere ai ciclisti e ai pedoni, di attraversare in sicurezza la pericolosa via Papiria e accedere al futuro parco urbano, alla piscina appena inaugurata, di spostarsi in sicurezza ...