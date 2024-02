Il Pd a Rovigo si attacca da solo | i manifesti di accusa al sindaco dem Gaffeo che è stato già dimissionato

(Di sabato 3 febbraio 2024) A, nonil Partito Democratico ha sfiduciato e mandato a casa il proprioEdoardo, con tutta la giunta, ma ha stampato e diffuso cartelloni pubblicitari con un attacco diretto e feroce, che assume già i toni di una campagna elettorale. Sono una quindicina i(delle dimensioni di 6 metri per 3), che sono comparsi in alcune strade del capoluogo polesano, scatenando un putiferio, compresa la reazione di qualche militante che si è indignato per una lotta intestina così virulenta. Il messaggio comunicativo ha toni molto forti. “Ildi… ed il suo tradimento delle attese e delle speranze della città”. Questa è l’intestazione. Segue un elenco di 7 argomenti, accanto a ognuno dei quali compare la parola “Tradito!”. Nella “chiusura ...

