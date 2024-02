Il Papa agli ebrei d' Israele | L' antisemitismo? Un peccato contro Dio

(Di sabato 3 febbraio 2024) Lettera di Francesco ad un'esperta di dialogo ebraico-cristiano in cui il Pontefice parla della guerra in Terra Santa e condanna l'odio antigiudaico

Lettera di Francesco ad un'esperta di dialogo ebraico-cristiano in cui il Pontefice parla della guerra in Terra Santa e condanna l'odio antigiudaico ...Papa Francesco ha preso carta e penna per rivolgere agli ebrei che vivono in Israele una lettera di risposta all'appello del novembre scorso quando oltre 400 tra rabbini e intellettuali di religione ...«La guerra a Gaza ha prodotto nelle opinioni pubbliche mondiali anche atteggiamenti di divisione, che a volte sfociano in forme di antisemitismo e anti-giudaismo». Papa Francesco ...