Il Napoli non ha un altro Zielinski | c’era Elmas ma è stato venduto Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il casorischia di avere ripercussioni sulla squadra. A scriverlo è lacon Vincenzo D’Angelo.non è fuori rosa, è bene sottolinearlo. Giocherà se sarà necessario, ma non potrà più farlo in Europa. Una scelta voluta dalla società, vista la si tuazione contrattuale, ma che rischia di avere ripercussioni anche sulla squadra e sull’ambiente. Zielo è uno dei veterani del gruppo, ha un peso all’interno dello spogliatoio e un ruolo chiave in campo. Non esiste un’alternativa anella rosa, che ha perso nell’ultima sessione di mercato anche, il suo vecchio “alter ego”. Piotr, intanto, salterà Verona per un affaticamento. Aresteranno i suoi lampi e il suo murale, la sua esultanza liberatoria dopo il gol del quasi scudetto di Raspadori alla ...