Il napoletano di Geolier attaccato da esperti | risponde il direttore d’orchestra

(Di sabato 3 febbraio 2024) Da quando Tv Sorrisi & Canzoni ha pubblicato i testi delle canzoni del Festival di Sanremo,è statoda molte persone sui social per l’uso del dialetto. Se da una parte Barbara d’Urso l’ha applaudito divertendosi a tradurre il testo, dall’altra puristi della lingua come gli scrittori Maurizio De Giovanni e Angelo Forgione lo hannoaccusandolo di aver inventato parole e fatto errori di sintassi. “Ilè una lingua antica e bellissima, con la quale sono stati scritti capolavori immensi. È un patrimonio comune, ha un suono meraviglioso, unisce il maschile e il femminile come fa l’amore. Nessun giudizio sull’artista, il suo valore musicale o il suo successo che peraltro gli auguro con tutto il cuore da conterraneo e tifoso di ogni espressione positiva ...

Geolier porterà al Festival di Sanremo un testo nel suo dialetto che – come sappiamo – è quello partenopeo. Ma perché la canzone è finita in una ... (donnapop)

Geolier finisce nel mirino della polemica che spacca Napoli, prima di Sanremo 2024: Barbara D'Urso si schiera e difende il Big di Secondigliano ...Tutte le informazioni sulla prima stagione di Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia, disponibile dal 19 febbraio 2024 su Netflix.Geolier arriva a Sanremo 2024 in mezzo alle polemiche per il suo testo in napoletano: per i puristi della lingua, il dialetto «non merita questo strazio». Pronti, via (nemmeno) e già ci sono i primi a ...