Il ministro Tajani a Bruxelles | “L’Italia parteciperà alla missione difensiva Aspides nel Mar Rosso”

(Di sabato 3 febbraio 2024) Una nave italiana dovrebbe partecipare, nel Mare nel Golfo di Aden, che sarà una, non solo di accompagnamento. Per la sede vedremo: Grecia, Francia, ma può darsi che ci sia una rotazione. Non è tanto chi avrà il comando, ma quello che farà. Siamo un Paese votato alle esportazioni: il 40% dell’export marittimo passa dal Canale di Suez” lo ha detto ilL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Da Bruxelles il ministro degli Esteri Antonio Tajani invita «a seguire con grande attenzione la vicenda di Stellantis, affinché non si perdano posti di lavoro, come peraltro non si devono perdere ...BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Perchè Ilaria Salis possa venire in Italia sotto gli arresti domiciliari, le devono essere accordati in Ungheria prima, ...Filippo Mosca come Ilaria Salis. Le condizioni disumane, nel carcere, uniscono in un unico fil rouge i due giovani italiani. Mentre Ilaria Salis è in Ungheria, il 29enne italiano ...