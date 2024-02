Il Milan vince ancora in rimonta | 2-3 a Frosinone

(Di sabato 3 febbraio 2024) Alpiace complicarsi la vita. Ala squadra di Pioli prima passa in vantaggio con Giroud, poi va sotto per i gol di Soulé (su rigore) e Mazzitelli. Infine Gabbia e Jovic riportano i rossoneri avanti.una volta i cambi risolvonola situazione. Ilconsolida il terzo posto in Serie A con il quarto risultato utile di fila. Nelle ultime cinque di campionato, quattro vittorie e un pareggio (contro il Bologna). Ilgioca la sua solita ottima partita ma episodi ed errori individuali lo condannano alla sconfitta. La squadra di Di Francesco, su cui a inizio campionato c’erano parecchi dubbi, avrebbe meritato almeno il pareggio. Ilfa suo il terzo posto Il terzo posto è ormai affare di Pioli che spera anche di avvicinarsi alla ...

La squadra di Brambilla vince con l'Ancona in una gara senza esclusione di colpi: i bianconeri rimontano due volte e la ribaltano