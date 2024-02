Il Milan rimonta il Frosinone e ritrova la vittoria | Jovic decide nel finale

(Di sabato 3 febbraio 2024) Dall'ottovolante dello 'Stirpe' esce fuori il, chee punti pesanti in chiave Champions. E forse una porticina ancora aperta sulla lotta scudetto. La formazione di Pioli soffre ma riesce a battere un coriaceo e organizzatoal termine di un match denso di emozioni e colpi di scena. L'obiettivo dei rossoneri era ripartire dopo il pari con il Bologna: ci pensa il neoentratoa firmare il 2-3completando unache permette al Diavolo di allungare la striscia positiva. Non una prestazione esaltante per il Diavolo, che vive di fiammate e e concede troppo, ma ha il merito di crederci fino al termine. Con unanel, come a Udine. A sbloccare il risultato Giroud, grande protagonista ...

Nella 23a giornata di Serie A, il Milan batte 3-2 in rimonta il Frosinone e consolida il terzo posto in classifica, portandosi almeno per una notte a -4 dalla Juve e a -5 dall'Inter. Gara divertente q ...Al 62' i ciociari si portano in vantaggio con la complicità di Mike Maignan. Mazzitelli riceve palla da Soulè e da posizione defilata calcia: il tiro non ha pretese ma passa sul palo del francese che ...