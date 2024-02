Il Milan piega il Frosinone in rimonta e a fatica C' è una squalifica pesante in vista del Napoli

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ilvince 3-2 in, con un po' di fortuna, allo Stirpe contro un ottimo. I rossoneri salgono così a quota 49 punti in classifica a meno cinque dalla vetta

Carlo Laudisa fa il punto della situazione sul Calciomercato invernale del Milan e, in particolare, sull'interesse per il centrocampista del Rennes, ... (247.libero)

Olivier Giroud , attaccante del Milan , ha rivelato il rapporto che c'è tra lui e Zlatan Ibrahimovi?, suo ex compagno di squadra in rossonero (pianetamilan)

Il Milan di Stefano Pioli passa in vantaggio allo Stirpe contro il Frosinone grazie al gol di testa di Olivier Giroud ma subisce poi il ritorno della squadra di casa che la pareggia prima con il ...MILAN SESKO – Uno dei reparti che il Milan vuole rinforzare per la prossima stagione è sicuramente quello offensivo. Uno degli obiettivi sarebbe nientemeno che Benjamin Sesko, sloveno classe 2003 e in ...Ottime notizie per i tifosi rossoneri, il club ha messo gli occhi su un gioiello che potrebbe presto sposare la causa milanista. Vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli, impegnato domani a ...