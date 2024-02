Il Milan a Frosinone cerca di blindare il terzo posto in classifica

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il Diavolo di Pioli parte certamente favorito nella trasferta di. Sui portali dedicati alle scommesse sportive come Fezbet infatti non la maggior parte delle puntate sono favorevoli al. Ma i rossoneri avranno di fronte unche vorrà rendergli la vita davvero difficile. Ilcercherà di approfittare di un eventuale risultato di parità nella sfida scudetto tra Inter e Juventus. Ma soprattutto i tre punti servirebbero perilin vista della prossima Champions, obiettivo minimo per gli uomini di mister Pioli. L’occasione è interessante.è la gara che può permettere alnon soltanto di accorciare le distanze dalle prime se il confronto scudetto tra Inter ...