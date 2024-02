Il look al Festival di Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 3 febbraio 2024) Arrivati alla vigilia deldella Canzone Italiana che inizia martedì 6 febbraio e termina il 10 febbraio, gli artisti in gara sono impegnati nelle prove canore ma anche die outfit, infatti acanzoni e stile vanno quasi di pari passo. Sappiamo come l’abbigliamento possa diventare un mezzo comunicativo, dunque è importante sceglierlo anche in virtù della canzone che si porta sul palco del Teatro Ariston. Andiamo a conoscere ildei cantanti aldi, con uno sguardo anche al conduttore e direttore artistico Amadeus, alle co-conduttrici e co-conduttori. Prove canore e diperrappresenta come i cantanti in gara si vestiranno. Ma non vale solo per i ...