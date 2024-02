«Il libro è osceno | violento e diseducativo per i nostri figli» | la protesta dei genitori in un liceo scientifico di Roma

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 3 febbraio 2024) Per idelAmedeo Avogadro diLa Malnata di Beatrice Salvioni e Il silenzio delle ragazze di Pat Barker sono due libri «osceni e violenti». I volumi, pubblicati da Einaudi, sono stati scelti dal collegio dei docenti nell’ambito dell’iniziativa della casa editrice torinese «Lo struzzo a scuola» che prevede incontri con gli studenti. Ma per idegli alunni, che hanno chiesto spiegazioni via Pec all’istitutono, «sono pagine crude di sesso e violenza, diseducative per iquattordicenni». La risposta della preside, Katia Tedeschi, non si è fatta attendere: «Sono 243 gli studenti che stanno leggendo i libri, solo tre famiglie hanno manifestato perplessità soprattutto per alcuni passi de La Malnata. A ...