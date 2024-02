Il Lecce batte la Fiorentina grazie a Dorgu | il Napoli lo ha perso per poche migliaia di euro ESCLUSIVA

(Di sabato 3 febbraio 2024) La gara traè stata decisa da Patrick, il danese era stato quasi acquistato dal: il retroscena. Si è conclusa da pochissimo la sfida tra, anticipo della 23esima giornata del campionato di Serie A. Un match bellissimo con rimonta e contro rimonta che alla fine ha visto trionfare i salentini per 3-2a due reti realizzate in pieno recupero. Ad aprire le marcature è stato Oudin, poi hanno ribaltato il risultato Mandragora e Beltran per i viola. E quando i tre punti sembrava stessero prendendo la strada di Firenze, è arrivata la clamorosa beffa. Al 92? Piccoli trova il pareggio di testa, passa un minuto e Patricksigla addirittura la rete del definitivo 3-2, facendo esplodere di gioia lo stadio ...

Lecce batte Fiorentina 3-2 (1-0) Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (31' st Dorgu); Kaba (31' st Gonzalez), Blin, Oudin; Almqvist ...Emozioni fino al recupero e gara ribaltata due volte: Lecce-Fiorentina, che ha aperto la giornata di Serie A, finisce 3-2 per i salentini che ritrovano la via dei 3 punti beffando la squadra di ...LECCE (ITALPRESS) – Rimonte e controrimonte al Via del Mare dove il Lecce conquista un successo fondamentale in chiave salvezza superando 3-2 ...