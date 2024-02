Il gioco erotico con una matrioska di 15 centimetri finisce male | paziente operato d’urgenza a Massa

(Di sabato 3 febbraio 2024) Unarrivaaccusando dolori addominali, viene visitato e la tac evidenzia qualcosa di incredibile: una bamboladi circa 15 cm spinta oltre l’ampolla rettale. Sembra una scena da Grey’s Anatomy, invece è quel che è accaduto nel pronto soccorso del Nuovo ospedale delle Apuane, a. La storia è stata raccontata dal Tirreno che parla di unfinito. La pratica, sicuramente poco convenzionale, ha fatto rischiare algravi conseguenze: l’operazione urgente, comunque, ha avuto un esito positivo, e per il, di cui non sono state fornite generalità, non dovrebbero esserci conseguenze permanenti. Ilè arrivato accompagnato in auto, senza l’ambulanza: al ...

"Per me è stata uno choc. Avevo 42 anni quando il ginecologo mi ha mandato il messaggino sui risultati delle analisi": Paola Barale parla della sua ... (liberoquotidiano)

Un paziente arriva d’urgenza accusando dolori addominali, viene visitato e la tac evidenzia qualcosa di incredibile: una bambola matrioska di circa 15 cm spinta oltre l’ampolla rettale. Sembra una ...Nel frattempo fa un video nel quale ipotizza che la bambina sarebbe stata costretta a subire dei giochi erotici. Il marito, però, viene subito prosciolto in quanto la denuncia non trova alcun ...Molte persone comunque per via della timidezza o della paura del giudizio degli altri, non ha il coraggio di avventurarsi nel mondo dei giochi erotici. Certamente acquistare sex toys online aiuta a ...