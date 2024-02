Il fratello di Moise Kean | 'Ci siamo fidati dello staff medico della Juventus | ma gli esami hanno detto altro'

(Di sabato 3 febbraio 2024) Le parole di Giovannidi, attaccante, a Tuttosport: VISITE A MADRID - "Come già si sapeva mi...

Infortunio Kean: quando torna l’attaccante C’è una data per il rientro. La rivelazione del fratello Giovanni Kean è ancora alle prese con l’infortunio alla tibia che lo sta tenendo fermo ai box da me ...Giovanni Kean: «Moise ha giocato anche zoppo per la Juve. Obiettivi Convincere Allegri e Spalletti». L’intervista Giovanni Kean, fratello di Moise, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport raccontand ...Dalla Juventus all'Atletico Madrid: il profilo di Moise Kean, pronto a debuttare ne LaLiga. Puoi guardarlo tutte le settimane su DAZN Moise Bioty Kean è il nuovo attaccante dell'Atletico Madrid, avend ...