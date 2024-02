Il faccia a faccia tra Inzaghi e Allegri prima del ' derby d' Italia'

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 3 febbraio 2024) AGI - Massimilianoe Simonehanno provato, in conferenza stampa, ad abbassare i toni riguardo al big match di domenica sera tra Juventus e Inter. I due allenatori si sono complimentati a distanza provando a scaricare la tensione pre-gara sulle spalle degli avversari. "Sappiamo di avere grandi responsabilità in tutte le partite chemo. Il nostro percorso è solo all'inizio. Se ripenso a gennaio abbiamo fatto cinque partite in ventidue giorni, le ultime quattro lontane da San Siro e abbiamo vinto un trofeo a cui tenevamo", ha spiegato il tecnico dei nerazzurri analizzando il momento che stanno vivendo i suoi ragazzi. "Gennaio è stato positivo ma dobbiamo guardare avanti e domenica sera abbiamo una grandissima partita che vogliamo fare nostra".ha fatto il punto anche ...