Il costituzionalista Azzariti | «Il premierato di Meloni è la democrazia del capo»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 3 febbraio 2024) IlGaetanodice che ilè una forma didel. In un’intervista a La Stampa il professore dell’università La Sapienza critica la riforma di Giorgia. E dice che «ciò che impressiona è che si discute della riforma costituzionale guardando puramente agli interessi politici immediati dei partiti». E ancora: «Ho la sensazione che i nostri revisori costituzionali si siano dimenticati di uno dei fondamentali insegnamenti dei padri costituenti, che dicevano che quando si cambia la Costituzione bisogna ragionare per principi e non per convenienza e che bisogna essere presbiti e non miopi». Secondosi tratta di modifiche «che cercano di mettere ordine in un progetto confuso e criticato da tutti i ...