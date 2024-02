Il contatto IULIANO-RONALDO | simbolo della rivalità tra Inter e Juve – VIDEO

(Di sabato 3 febbraio 2024)del 1998: la partita in cui l’arbitro Ceccarini non fischiò unsospetto, scatenando le polemiche Il 26 aprile 1998 l’arbitro Ceccarini negò un rigore all’per il fallo disu. Da allora,non è stata più lo stessa, accompagnato da polemiche e sospetti che durano tutt’ora.

L’ex arbitro Ceccarini è tornato sul celebre contatto Ronaldo Iuliano, ecco il suo pensiero verso il big match Inter Juve L’ex arbitro Piero Ceccarini, fischietto del famoso Juve–Inter del 1998, ha ...L'ex arbitro, associato a Juventus-Inter del 1998, parla anche di Iuliano-Ronaldo: 'Dovevo fischiare fallo in attacco'. Il nome di Piero Ceccarini sarà sempre legato all'iconica partita tra Juventus e ...Piero Ceccarini, ex arbitro ricordato per Inter-Juve del 1998 quando non assegnò un rigore per il contatto Iuliano-Ronaldo, ha parlato a due giorni dal big.