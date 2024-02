Il commento Andrea Costa e Virtus | testa o croce?

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Alvisi Un’altalena continua fraImola. Prima cinque successi di fila per i gialloneri, fra cui quello del derby cittadino, e in parallelo cinque ko per i biancorossi. Nell’ultimo turno, invece, coach Zappi è incappato nella sconfitta a Ozzano, mentre Di Paolantonio ha ritrovato il sorriso con una convincente affermazione in casa contro Bisceglie. L’ultimo (e suo primo) match, proprio a Ozzano, è stato decisivo poi per il lituano Dovydas Redikas, che solo pochi giorni aveva preso il posto del connazionale Jouzas Balciunas fra i gialloneri, lasciando qualche perplessità fra tifosi e addetti ai lavori per la comparsata così repentina. E domani si torna in campo: sarà ancora saliscendi?