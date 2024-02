Il Catanzaro di Vivarini al settimo posto in classifica Attenti all’attacco dei giallorossi Il ritorno al ’Picco’ dell’ex Situm

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) "Al ‘Picco’ dovremo fare una grande partita, lo Spezia ha valori assoluti e ritrovato convinzione dopo la vittoria a Pisa". Così il tecnico delVincenzo(nella foto), recentemente premiato con la panchina d’Oro di Serie C. La sua ’matricola terribile’ arriva al ‘Picco’ forte di un 7°incon 34 punti a referto: 10 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte, 34 i gol realizzati, 31 subiti. Per inciso, l’attacco delè il quarto per prolificità in B: i capocannonieri sono Vandeputte e l’ex Massese e Carrarese Biasci con 7 reti, seguiti dall’ex aquilotto Iemmello con 5. A dispetto di questo invidiabile score realizzativo, il ds giallorosso Magalini e il presidente Noto nel mercato invernale cercavano una punta, individuata proprio negli aquilotti Moro e Di Serio. Alla ...