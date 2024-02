Il carovita | negli ultimi due anni | è costato 4 000 euro alle famiglie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Milano, 3 Febbraio 2024 – La famiglia media italiana ha speso in questidue4.039in più a causa del boom dell’inflazione registrato tra il 2021-2023, pari al +14,2 per cento. Se, infatti, la spesa annuale dellein termini correnti nel 2021 ammontava a 21.873, nel 2023 è salita a 25.913(+18,5 per cento). In questo ultimo biennio l’aumento medio mensile è stato pari a 337. I rincari più importanti hanno interessato i biglietti aerei, le bollette di luce e gas e i prodotti alimentari (zucchero, riso, olio di oliva, latte a lunga conservazione, burro, etc.). A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA. Una stangata che, ovviamente, ha penalizzato soprattutto lepiù fragili economicamente. L’aumento ...