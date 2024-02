Il candidato sindaco Siniscalco chiede le dimissioni di Valiante

Leggi tutta la notizia su zon

(Di sabato 3 febbraio 2024) “Abbiamo atteso invano, da ormai una settimana, l’intervento delGianfrancosui nuovi equilibri della sua maggioranza dopo l’accordo siglato dal gruppo di minoranza Galdi-Moscatiello e l’attuale viceper la prossima tornata elettorale. Ancora un volta ilpro tempore dimostra di non avere alcun interesse per la città che amministra ma di “sfruttarla” solamente in prospettiva di una propria ricollocazione politica all’interno del Partito Democratico campano. Non ci vuole un matematico o uno stratega per analizzare i nuovi numeri all’interno dell’attuale assise comunale e capire che non esiste più “n maggioranza ne opposizione”. “Sono anni che il nostro gruppo denuncia le divisioni all’interno dell’attuale amministrazione che ne determinano, ancora oggi, il totale ...