Il Bologna torna alla vittoria | 4-2 al Sassuolo

(Di sabato 3 febbraio 2024) I rossoblù agganciano l'Atalanta in quarta posizione, in attesa della sfida dei bergamaschi contro la Lazio.- Ilvince 4-2 il derby emiliano contro il, la squadra di Motta èta a vincere dopo quattro turni senza i tre punti. I rossoblù agganciano l'Atalanta in quarta p

Bologna , 25 gennaio 2024 – Avrà il numero 44 il bus di linea, non una semplice navetta, che tutti i giorni per 23 ore servirà la zona 'buia' di via ... (ilrestodelcarlino)

Bologna , 31 gennaio 2024 - Nuovo record storico per gli aeroporti italiani che nel 2023 toccano per la prima volta quota 197,2 milioni di ... (ilrestodelcarlino)

Il Bologna vince 4-2 il derby emiliano contro il Sassuolo, la squadra di Thiago Motta è tornata a vincere dopo quattro turni senza i tre punti. I rossoblu agganciano l'Atalanta al quarto posto, in ...Andrea PINAMONTI 5,5: Altra gara di grande lotta per l’attaccante neroverde. Ingaggia un gran duello con Beukema, riesce spesso a tenere il pallone per far salire i compagni. Gli manca trovare il gol ...La squadra di Dionisi torna in vantaggio con Volpato, poi si scatena il Bologna: Fabbian, Ferguson e Saelemaekers calano il poker e conquistano i tre punti.