Idraulico amante di Ciao Darwin | ecco chi è e dove l’abbiamo già visto

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ieri sera asi sono sfidati gli amanti (capitanati da Alex Belli) e i cornuti (rappresentati da ‘bella papata’ Anna Pettinelli). Durante il momento del dibattito, per la squadra dell’ex gieffino e santo patrono della chimica artistica è intervenuto anche undi Napoli che ha rivelato che durante le riparazioni ‘tutto può accadere’: “Ho 33 anni, vengo da Napoli e faccio l’. Sono un! Un! Vorrei dire una cosa a tutti loro. Questi che parlano di amore pulito, amore, ti amo, sei la mia vita. Quando noi veniamo chiamati dalle vostre moglie per una riparazione, voistate? Sì Paolo succede. Non sono solo film anni 70, tutto può succedere. Se io risolvo il tubo guasto? Eh, già, esatto“. Pronti a rompere il tubo dell’acquaio? Nel ...