I testimoni di giustizia di ogni tipo non sono infami | vanno tutelati e risarciti dei danni

(Di sabato 3 febbraio 2024) Chi denuncia per motivi diva tutelato dallo Stato e risarcito deisubiti: è tempo di aprire una discussione pubblica su questo tema, altrimenti nel vuoto normativo continueranno ad essere commessi soprusi insopportabili. Capisco che leggendo questo incipit qualcuno potrebbe stranirsi e pensare: ma perché, non accade già adesso così? La risposta è: accade così soltanto a certe condizioni molto stringenti, che lasciano fuori storie e persone meritevoli di maggior considerazione. Ma andiamo con ordine. Dal 2018 l’ordinamento italiano dispone di una legge, la 6 dell’11 gennaio, che (finalmente!) definisce lo statuto giuridico del “Testimone di”, prevedendo un ventaglio ampio di strumenti di natura economica finalizzati a risarcire il Testimone deidiretti e indiretti provocati dalla sua ...

