I salari minimi salgono ma non in Italia Pensateci quando i politici parlano di crollo dell’inflazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) di Cristian Palusci In 50 anni l’è passata dallo sfidare la Gran Bretagna nel ruolo di quarta potenza mondiale in termini di Pil e benessere – ai tempi di giganti del calibro di Enrico Mattei – allo sprofondare ai livelli di un paese in via di sviluppo in termini di sperequazione sociale, con la classe media totalmente annientata dall’inflazione e ampie fasce di popolazione a ridosso della soglia di povertà. E il disastro in corso è dimostrato plasticamente nel grafico allegato, tratta da uno studio di Bloomberg, che mostra come nell’ultimo anno gli aumenti deinei paesi europei abbiano compensato abbondantemente l’inflazione… tranne in, che infatti neanche compare nelle statistiche. La verità è che il lento ma inesorabile declino del paese a cui assistiamo impotenti da anni, non è da ...