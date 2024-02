I pronostici di sabato 3 febbraio | Serie A | Premier League | Liga | Bundesliga

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 3 febbraio 2024) Idi: tornano in campoA,, Eredivisie,, Bundese Ligue 1. La ventitreesima giornata diA proseguecon ben quattro partite: Empoli-Genoa e Udinese-Monza partono nel segno dell’equilibrio, mentre il Milan dovrebbe riuscire a superore il Frosinone anche se rischia di subire ancora una volta gol come sempre accaduto nelle ultime quattro partite ufficiali. L’allenatore del Milan Pioli (LaPresse) – IlVeggente.itNell’anticipo serale il Bologna proverà ad approfittare della crisi di risultati del Sassuolo, per giunta privo del suo calciatore migliore, Domenico Berardi. Negli altri principali campionati europei attese le vittorie di Bayer Leverkusen e ...