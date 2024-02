I precedenti della sfida Sono complessivamente 103 gli incontri giocati Il Marzocco è in vantaggio con 36 successi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) In Toscana poche altre sfide di campanilestate disputate nella storia come il derby del Valdarno. Sangiovannese e Montevarchi l’hanno giocato 103 volte, tra campionato, Coppa Italia e Coppa Volpi. Gli azzurri delinnel conto assoluto dei, 36 contro i 31 degli aquilotti rossoblù. 36 anche i confronti terminati in parità. In totale la Sangio ha messo a segno 112 reti contro le 91 dei "cugini". Si ribalta in parte la situazione prendendo in esame solo i confronti di campionato. Sin quistati 77 e, grazie al 2-1 in rimonta dello scorso 8 ottobre, i montevarchini sopravanzano di una lunghezza, 24 vittorie contro 23, gli eterni rivali. Ben 30 i pareggi. E se nei primi anni 2000 la Sangiovannese ha prevalso spesso nella partitissima, il ...