I migliori Pecorino d' Abruzzo in 4 etichette al di sotto di 20 euro

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 3 febbraio 2024) In un' intervista a Luigi Cataldi Madonna, storico produttore di vino in, chiedemmo se il vitignofosse abruzzese o marchigiano. Ci rispose "chissà se prima o poi si troverà una risposta, io nel frattempo sto facendo una ricerca genetica". Perché il dibattito che si è creato attorno a questo vitigno centro-italico è proprio relativo alla sua provenienza geografica; solo quella viene messa in discussione ormai perché invece, per quanto riguarda i risultati, ormai sonogli occhi di tutti tanto l'elevata qualità media, quanto i picchi d'eccellenza. La vulgata vuole che la riscoperta del vitigno si debba a Guido Cocci Grifoni, produttore marchigiano, che intorno agli anni '80 andò alla ricerca di un vitigno autoctono di cui aveva trovato tracce su alcune testimonianze bibliografiche. L'indagine lo condusse ad Arquata ...