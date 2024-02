I genitori di Turetta | “Ci prendiamo cura di lui | solo noi gli siamo vicini”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 3 febbraio 2024) “La nostra è una ferita aperta, che si è ricompostain parte. Gli staremoin tutti i suoi passi. Abbiamo capito che è il nostro posto”, a dirlo sono idi Filippoparlando con il parroco don Franco Marin, confidente dei due, secondo quanto riporta il Corriere della Sera. Dopo il silenzio e il dolore, Nicolaed Elisabetta Martini si sono confidati, ritrovando il loro ruolo di. Come ricorderete Filippo ha ucciso la sua ex fidanzata, Giulia Cecchettin. Una ferita che non potrà mai rimarginarsi. Ma idi Filippo, dopo un primo momento di rifiuto e distanza, hanno colmato la repulsione con una nuova assunzione di responsabilità. “Di fronte ad un crimine commesso da un figlio è inevitabile l’atteggiamento di rifiuto — ...