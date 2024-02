I funerali al Campidoglio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 3 febbraio 2024) L'uso delper fini funerari non è gradito alla cittadinanza. Hanno ragione! Un conto usarlo come catafalco ogni venti anni, quando manca un ex sindaco della città eterna, un altro è usare ilper esporre la salma di presentatori tv, ex sportivi, attori, domatori di circo e astronauti eroi della patria. In pratica si sposta il Consiglio comunale, perché ogni due per tre passa a miglior vita uno famoso.