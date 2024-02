I fondi del Pnrr per gli agricoltori passano da 5 a 8 milioni

Fondi – “La cultura del Rispetto , delle regole e della dignità della persona , condizione indispensabile per una sana convivenza e per una società ... (temporeale.info)

A Catania la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sprona il Sud a guardare il futuro con fiducia, uscendo dalla logica dell'aiuto assistenziale fine a se stesso. "Non voglio un Sud che viva di suss ...Perugia, 3 febbraio 2024 –La sfida non si sblocca. Il Perugia costruisce molte palle-gol ma spreca sul più bello e non riesce a prendersi la quarta vittoria consecutiva. Al Curi contro un ottimo ...Casavatore- “Rigenerazione urbana”: incontro – dibattito presso l’auditorium del centro pastorale “La Fiammella”, di via A. Meucci. Si è tenuto ...