I due attori sono ospiti della quarta puntata

(Di sabato 3 febbraio 2024) Amori finiti, amori traditi, rapporti complicati, storie sbagliate. Ogni sabato su Canale 5 va in onda C’è posta per te 2024, uno spaccato piuttosto variegato del caleidoscopio dei sentimenti. Stasera Maria De Filippi torna con la, in partenza alle 21.35. Ancora una volta, i protagonistipersone comuni che scrivono per riallacciare i rapporti con una persona cara o farle una sorpresa. Quando Costanzo disse di Maria De Filippi: «Cercavo la donna nella mano ...

Si tratta di un dramma in due atti scritto da Stefano Massini: un colpo a cuore per non dimenticare la Shoah Appuntamento questa sera a teatro con “Processo a Dio”, un dramma in due atti scritto da St ...Per l'analista del Ce.Si "Biden ha voluto ribadire il fatto che se l’Iran è veramente capace di controllare i propri proxy come dice, ...Quando la partnership tra due grandi istituzioni teatrali fa scaturire l’idea di uno spettacolo dalla forte visione europea: è il proficuo rapporto tra il Teatro della Pergola di Firenze e il Théâtre ...