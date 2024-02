I bambini dal Papa | prima Giornata mondiale

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il Vaticano è al lavoro per ladeiche si terrà il 25 e 26 maggio a Roma. Arriveranno anche ragazzi dalle zone di guerra, dalla Palestina all’Ucraina, dall’Afghanistan alla Siria. Le iscrizioni si sono aperte ieri. Due gli eventi principali: quello della vigilia e la messa della domenica e a entrambi parteciperàFrancesco. "Non posso non ringraziare il– ha detto padre Enzo Fortunato, il coordinatore –. Ripartiamo daie dal desiderio di pace".

Non poteva esserci epilogo diverso, in Cina , dove la pena di morte è una dei fondamenti della giurisprudenza nazionale con dati superiori (anche se ... (secoloditalia)

Dal 7 ottobre , giorno in cui è scoppiata la guerra a Gaza , si contano 26.900 morti . Solamente 150 in 24 ore. Sono questi i numeri del conflitto in ... (ilgiornaleditalia)

Domenica 4 febbraio, ArteVox presenta "Briciole di felicità" presso la Tenuta Dello Scompiglio di Vorno, uno spettacolo di teatro di figura per bambini con ambientazioni magiche e animazioni. Il Proge ..."Promuovere le conoscenze e le abilità connesse all’eccellenza dei prodotti e della tradizione italiana attraverso un percorso liceale alla valorizzazione dei singoli ...Concerti, teatro, feste patronali e tanto altro. Anche in questo sabato sera di febbraio sono tanti gli appuntamenti in Puglia per i gusti più disparati. Scorri le schede per conoscere ...