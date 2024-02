Hockey serie A1 | stasera trasferta a Grosseto Dimenticare la Coppa Sarzana vuole ripartire

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024)la bruciante sconfitta diItalia e riprendere il cammino in campionato. La stagione del’Gamma Innovation ha ancora tanti obiettivi da raggiungere e tra questi anche il piazzamento tra le prime in classifica del campionato diA1 per poter contare su un miglior abbinamento nei play off scudetto. Il terzo posto è ancora nelle mani dei ragazzi rossoneri ma dovrà essere comunque difeso dal ritorno degli Amatori Wasken Lodi e da altre contendenti sempre pericolose: per questo ladidiventa importantissima. I sarzanesi sono reduci da due partite molto intense, quella contro il Trissino domenica e soprattutto il tiratissimo quarto di finale di mercoledì sera contro Amatori Lodi che hanno ...