Hisense secondo brand di TV al mondo | cresce in Europa

(Di sabato 3 febbraio 2024) (Adnkronos) – La multinazionale cinese di elettrodomesticiha mantenuto il suoposto nella classifica globale per le spedizioni di televisori nel 2023, raggiungendo un volume di spedizione di 25,9 milioni per il 2023 nei mercati globali,il Rapporto mensile del 2023 sulla distribuzione globale di televisori dell'istituto di ricerca di mercato AVC

Il brand cinese, da noi, è terzo del settore. 'Merito dell'ecommerce ma anche di un rapporto stretto col territorio', spiega Gianluca Di Pietro, AD della filiale italiana ...L'attesa è quasi finita; Squid Game sta infatti per tornare con una seconda stagione. Netflix ha da poco diffuso le primissime immagini.Per la prima volta in assoluto quest’anno la Rai trasmetterà Sanremo in 4K nativo, l’occasione perfetta per acquistare una nuova smart TV con le offerte Amazon ...