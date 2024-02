Highlights Francia-Irlanda 17-38 | rugby Sei Nazioni 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024) L’ha la meglio sullaper 38-17, nella partita valida per la prima sfida di Sei. I campioni in carica controllano il match, con lain sofferenza e con un uomo in meno. Questi i migliori momenti dell’incontro che ha aperto l’attesa competizione di. SportFace.