Highlights e gol Lecce-Fiorentina 3-2 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ilcon glie i gol di3-2, match valido per la ventitreesima giornata di. Al Via del Mare primo tempo perfetto dei salentini, che colpiscono due legni e la sbloccano grazie al gol a opera di Oudin su punizione che inizialmente per l’arbitro era un rigore. Nella ripresa ribaltone viola: Mandragora trova la parità, su follia di Falcone Beltran per il nuovo vantaggio. In pieno recupero il gol del pari a opera del solito Piccoli, ma non è finita qui: contropiede e Dorgu segna all’incrocio. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace.