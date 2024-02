Highlights e gol Juve Stabia-Cerignola 4-0 | Serie C 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 3 febbraio 2024) Glie le azioni salienti di4-0, match del girone C di. Prestazione da big della categoria per Adorante che realizza una doppietta e domina di testa. Rete anche per Candellone (uscito infortunato) e Piovanello. La squadra di Pagliuca blinda ulteriormente la vetta. Sedicesimo clean sheet per Thiam. Di seguito, ecco le azioni salienti. SportFace.

Il video con gli Highlights e i gol di Lecce-Fiorentina 3-2, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Al Via del Mare primo ... (sportface)

Video Foggia Catania (risultato finale 1-1): gol e highlights della partita valida per la ventiquattresima giornata del girone C della Serie C 2023/2024.L’Angola prende coraggio ma pensa a mantenere la difesa compatta. Nel finale di prima frazione arriva il terzo gol del centravanti dell’Atalanta. Grande azione di Simon che pesca il centravanti in ...Nell’anticipo della 23ma giornata del campionato di serie B, grande calcio al Barbera con un super Palermo! Ne fa 3 al Bari in un match senza storia dall'inizio alla fine. Super Ranocchia che si confe ...