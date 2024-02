Highlights e gol Frosinone-Milan 2-3 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di. Gol e spettacolo al Benito Stirpe con gli ospiti che sbloccano la partita grazie ad un grande assist di Leao e allo stacco vincente di Giroud che fa 0-1. I padroni di casa però sono vivi, reagiscono e si guadagnano un calcio di rigore per fallo di mano di Leao: dal dischetto Soulè batte Maignan e fa 1-1. Le occasioni non mancano da una parte e dall’altra, ma è ila passare in vantaggio grazie all’inserimento vincente di Mazzitelli che batte un distratto Maignan. Ilperò reagisce: Gabbia fa 2-2 e poi Jovic, approfitta di un paio di rimpalli, e sigla il gol del definitivo 3-2. LE ...

