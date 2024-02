Hazard | «Conte mi imponeva cosa fare in allenamento | è l’allenatore con cui mi son trovato meno»

(Di sabato 3 febbraio 2024) L’ex attaccante del Real Madrid e della Nazionale belga Edenha rilasciato un’intervista a L’Equipe in seguito al ritiro dal calcio giocato. Se avessi la possibilità di rivivere un momento della tua carriera, quale sceglieresti? «La mia prima partita da professionista, con il Lille a Nancy (24 novembre 2007). E’ da lì che è iniziato tutto. Avevo 16 anni e nessuna pressione. Per me il calcio è sempre stato divertirsi, dare e ricevere, in un’amichevole tanto quanto le semifinali della Coppa del Mondo. Ho esordito quasi vent’anni fa, un’altra generazione, altre mentalità. Ora è diverso». A livello dietetico come hai gestito la tua carriera? «Normalmente. Non prestavo molta attenzione ai cibi sani, ma non andavo al McDonald’s tutti i giorni. Mi piace mangiare». Quando hai firmato per il Real Madrid e sei arrivato con 5 chili di troppo, hai sbagliato? «Con il Chelsea ...

