Hamilton | “Incredibilmente fortunato | diventare pilota Ferrari il mio sogno fin da bambino”

(Di sabato 3 febbraio 2024) Londra, 3 febbraio – "Sono stati giorni pazzeschi, pieni di tutta una serie di emozioni. Ma come sapete tutti, dopo 11 anni incredibili alla Mercedes, è arrivato per me il momento di iniziare un nuovo capitolo della mia vita e dal 2025 mi unirò alla. Mi sento, dopo aver realizzato con la Mercedes cose che avrei potuto solo sognare da, ho ora la possibilità di realizzare un altrod'infanzia. Guidare in rosso". Il fuoriclasse e la Rossa, che favola.alladal 2025. Tutto per vincere l’ottavo Mondiale. Sfida in casa con Leclerc, adios Sainz Lewisrivela sui social le proprie sensazioni per il grande cambiamento che lo coinvolgerà dal 2025. Subito pensa alla ...