Hamilton e Leclerc | in Ferrari si rischia l' incidente | perché può finire male

(Di sabato 3 febbraio 2024) Non è tutto rosso quello che luccica nel trasferimento di Lewisin. A un'analisi ragionata sono tanti gli interrogativi e i “contro” - più che i presunti “pro” dell'inaspettata operazione. 1) Lewis è tuttora legato alla Mercedes per 2 anni con un contratto che sfiora i 40 milioni annui. Per romperlo, dovrà utilizzare un'escape. Costo dell'operazione? Non banale. 2) Una prima guida Maranello ce l'ha già,, che ha appena firmato un contratto “a tempo indeterminato”. L'accordo è per essere una 1ª guida, ruolo caro ad. 3) Come sarà la convivenza fra il 26enne Predestinato monegasco che di recente ha giurato amore eterno alle Rosse, e il campionissimo 40enne, vincitore di 7 mondiali e 103 Gp? Una lotta fratricida sarebbe delittuosa. 4) Laè, da una ...

Il sette volte iridato ha più esperienza e costanza in gara. L’altro vorrà batterlo contando sull’età. E in qualifica duello tra due assi della pole ...Hamilton alla Ferrari: le incognite riguardo la convivenza con Leclerc Leclerc e Sainz separati in casa La stampa spagnola al fianco del "danneggiato Sainz" "La preferenza della Ferrari per Leclerc ...Il mondo della Formula 1 è stato scosso dalla bomba sganciata nella giornata di ieri: Lewis Hamilton lascerà la Mercedes nel 2025 per approdare all'età di 40 anni per la prima volta in carriera alla v ...