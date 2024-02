Hamas rivendica attentato contro consolato Usa a Firenze

Un video in lingua araba di circa 2 minuti è stato girato come rivendicazione dell' attentato al consolato Usa di Firenze . È allarme terrorismo (ilgiornale)

The whole world is Hamas . È il canale Telegram a cui rimanda un link dove appare il video della – presunta – rivendicazione , in lingua araba, ... (tg24.sky)

Gli effetti della guerra israelo-palestinesi si riversano anche in Italia. L'ultimo episodio è avvenuto nella notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio. Ci troviamo a Firenze.Inviato via email alla Rai, il procuratore Spiezia: non sottovalutare Stretta sulle misure di sicurezza a possibili obiettivi Usa e israeliani ...Nell’inchiesta sul lancio delle due molotov al consolato americano di Firenze, spunta un video di rivendicazione di un gruppo denominato «The whole world is Hamas» («Il mondo ...il presunto ...