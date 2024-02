Guida ragionevole all’assurdo calciomercato dell’Hellas Verona

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di sabato 3 febbraio 2024) Si può vendere un’intera squadra neldi gennaio? È molto difficile ma l’Hellasè andato vicino a riuscirci, in una delle sessioni più allucinanti che la storia delrecente. Nell’ultimo mese ha ceduto in totale 14 giocatori (ma il conto è molto difficile, metto le mani avanti), ne ha comprati un numero attualmente non ricostruibile – visto che il DS è ancora in giro nel mercato degli svincolati come una iena. È di queste ore, per esempio, l’interessamento per Kostas Manolas, “The Greek God“. Se ildi gennaio è in genere il regno dei ritocchini, delle operazioncine, del cambiare poco per non cambiare niente, l’Hellasha fatto tutto il contrario: ha buttato tutti i giocatori che aveva per fare una squadra da capo. Durante le ultime giornate di ...