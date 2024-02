Guerra ultime notizie Hamas | raid Usa su Iraq e Siria sono benzina sul fuoco Filorussi | raid ucraino su una panetteria | almeno 2 morti

(Adnkronos) - "Gli americani stanno infliggendo più sofferenze agli ucraini e gli americani stanno facendo morire più ucraini". E' quanto ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov accusando Was ...«La Sbu continua a distruggere sistematicamente le infrastrutture che la Russia utilizza per condurre la guerra in Ucraina - proseguono -. Colpendo le raffinerie di petrolio che lavorano per il ...Attacchi sono stati segnalati nelle ultime ore a citta' Rafah ...più della metà aveva perso un membro della famiglia in questa guerra. 3 avevano perso un genitore, di questi, 2 avevano perso sia la ...