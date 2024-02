Guardia | polo scolastico a rischio chiusura | “È il momento di agire”

(Di sabato 3 febbraio 2024) Riceviamo e pubblichiamo – Vincenzo Del Rosso L’allarme lanciato dall’associazione Rinnovamento Guardiese Pur essendo consapevoli che non esistono soluzioni magiche, non vogliamo assistere inermi alla (quasi)del.La politica, forse per incapacità o negligenza, non ha affrontato adeguatamente … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Prosegue la mostra su Anne Frank, "Un diario per non dimenticare", allestita al polo museale di Trani nell'ambito delle iniziative per il ricordo della Shoah. L'iniziativa è organizzata dalla Fondazio ...La Fondazione S.E.C.A. in occasione della mostra "Un diario per non dimenticare", in esposizione presso il Polo Museale Diocesano di Trani dal ..."Enigma", concessa dal Comando Regionale Puglia - ...La Polizia Locale si riserva la facoltà di verificare, attraverso il proprio personale, appositamente incaricato, le attività in svolgimento [….] ...