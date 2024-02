Grande Fratello | parla la mamma di Greta Rossetti e svela un retroscena | “Prima di entrare in Casa avevo chiesto se…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 3 febbraio 2024) Marcella Bonifacio – ladi– è stata ospite diSdl, dove ha risposto alle domande di Giovanna Abate, Giulia Provvedi, Soraia Ceruti, Amedeo Venza e Gabriele Parpiglia. In primis ladella gieffina hato della complicata situazione familiare vissuta anni, quando il suo ex marito è finito in carcere e i figli ne hanno risentito molto, come la stessaha raccontato al Gf: Non vogliore male del mio ex marito ma ho rimosso parte della mia vita, non mi ricordo dai 27 ai 30 non me li ricordo, però ho dei vuoti. Io ho sempre detto ai ragazzi di nonre male delle persone, gli ho detto che è sempre loro padre, sta pagando ma lo devono aiutare. Andavo io con loro all’inizio in carcere. ...