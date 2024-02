Grande Fratello | parla la madre di una ex gieffina!

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di sabato 3 febbraio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo iltorna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Dopo l’uscita dal, l’ex gieffina si scaglia contro Varrese: interviene anche la mamma dell’ex volto del reality di Signorini!: LE PAROLE DI RADHIA, MAMMA DELL’EX GIEFFINA, MONIA, SU VARRESE- “Ciao ragazzi Come tutti ormai sapete sono la mamma di Monia“, ha esordito ladell’ex inquilina della Casa del GF. E ancora: “Scrivo questa storia con fatica ma non riesco a stare zitta davanti alle ingiustizie così come ho insegnato a mia figlia a dire la verità così ...