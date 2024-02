Grande Fratello | malore per Giuseppe Garibaldi | “Ricoverato” Come sta

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 3 febbraio 2024) Attimi di tensione nella casa del. Nella tarda serata del 2 febbraio uno dei concorrenti,, ha accusato un. Soccorso da un’ambulanza, il 31enne calabrese è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Al momento, non si hanno notizie sulle condizioni di salute di: ilnon ha infatti ancora pubblicato alcun comunicato ufficiale in merito all’accaduto., ildiNon è stata una bella serata per i concorrenti deldimostrano alcuni video condivisi da diversi utenti sui social, la tranquillità ...